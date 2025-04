L’équipe de robotique de la Yeshiva Bnei Akiva Lapid, située à Modiin, a décollé cette semaine pour le Texas afin de participer aux phases finales du prestigieux championnat international de robotique organisé par l’association FIRST. Mais malgré ce succès remarquable, les lycéens israéliens ont choisi de ne pas participer à la finale de la compétition, prévue le septième jour de Pessah, par respect du yom tov qui tombe également Shabbat cette année.

Composée de 20 élèves, de trois anciens élèves devenus mentors, de deux enseignants et d’une accompagnatrice, la délégation israélienne a été sélectionnée pour représenter l’État d’Israël après avoir remporté le prix de « l’impact communautaire ». Ce prix vient récompenser les nombreuses initiatives bénévoles menées par l’équipe pour promouvoir les sciences et la technologie auprès de publics variés en Israël.

« C’est un peu frustrant, bien sûr, mais nous avons aussi le sentiment de sanctifier le nom de Dieu », confie Moti Avraham, coordinateur de la délégation et enseignant au sein de la yeshiva. « Nous voulons prouver qu’il est possible d’atteindre l’excellence sans renier nos valeurs ni nos fêtes. C’est un message fort pour le monde entier : la tradition juive reste notre priorité. »

La compétition regroupe quelque 600 équipes venues du monde entier, évaluées sur plusieurs critères, dont la conception des robots, leur performance, l’innovation et la communication. L’équipe israélienne présentera tout de même le robot qu’elle a développé, mais ne participera pas à l’épreuve finale décisive.

« Ils ont travaillé avec ardeur, dévouement et passion », conclut Moti Avraham avec fierté. « Ils représentent Israël et ses valeurs avec honneur et détermination. »