Une unité de secours de l’organisation ‘United Hatzala’, qui effectuait depuis six jours des opération de sauvetage en Turquie après le terrible tremblement de terre , a dû quitter précipitamnent le pays à cause de menaces sérieuses qui visaient le groupe. C’est ce qu’a indiqué la correspondante à Jérusalem du site d’information américain CNN.

La journaliste a précisé que le directeur général de ‘United Hatzalah’, Eli Pollack, et le vice-président des opération Dov Maisel, avaient déclaré dans un communiqué ‘qu’ils avaient reçu des informations faisant état d’une menace concrète et immédiate visant la délégation israélienne et qu’ils devaient donc mettre leur personnel en sécurité’.

Maisel a précisé : « Nous savions qu’il y avait un certain niveau de risque en envoyant notre équipe dans cette région de la Turquie, qui est proche de la frontière syrienne, mais nous avions pris les mesures nécessaires afin d’atténuer la menace pour le bien de notre mission de sauvetage ».

Il était donc particulièrement urgent que l’équipe israélienne quitte au plus vite la Turquie mais aucun avion n’était disponible pour assurer son rapatriement. C’est alors que Miriam Adelson, veuve du célèbre donateur juif américain Sheldon Adelson, a proposé de mettre son jet privé à la disposition des sauveteurs israéliens pour qu’ils puissent rapidement rentrer chez eux.

Maisel a commenté la situation en déclarant : « Nous sommes extrêmement fiers de ce que notre équipe a accompli en quelques jours seulement, en participant au sauvetage de 15 personnes en coopération avec le commandement de la Défense passive de Tsahal, les unités de recherche et de sauvetage israéliennes, les forces de secours locales et la Croix-Rouge turque ». Il a ensuite remercié chaleureusement Miriam Adelson pour son geste généreux. (Source : CNN)