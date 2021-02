Pedout Rotnemer, comédienne et professeure de théâtre, a 27 ans. Née en France dans une famille de douze enfants, elle est arrivée en Israël à l’âge de 5 ans. Après avoir étudié le théâtre au Beit Yaakov de Jérusalem, elle a commencé à jouer et à enseigner pour transmettre sa passion. Pedout figure au nombre des cinquante enseignants les plus influents d’Israël élus par Yedioth Ahronoth et le syndicat des enseignants. Sur scène, en Israël et à l’étranger, elle se produit avec succès dans un one woman show, un spectacle qui parle de son itinéraire et de son rêve de devenir enseignante envers et contre tous les obstacles qu’elle dû surmonter en tant que naine. Lph New a rencontré cette jeune femme pétillante, talentueuse et généreuse.

LPH New. Bonjour Pedout. Nous traversons une période particulière : comment la vivez- vous ?

Pedout Rotnemer. C’est une période dure, qui nous est tombée dessus sans que personne ne soit préparé. La distanciation est difficile, particulièrement dans mon activité de professeure de théâtre, habituée à enseigner dans une classe, à faire monter mes élèves sur scène… Tout à coup, tout s’arrête. Mais cela oblige à être créatif, à sortir des sentiers battus, pour éveiller l’intérêt en enseignant à distance.

Pourquoi avez-vous choisi d’enseigner à des élèves de kita aleph ? Est-ce à cause de votre taille ? [rires] P.R. Vous ne croyez pas si bien dire ! Étant moi-même petite de taille, je viens leur montrer que quelles que soient les données initiales, on peut réussir ; ce qui compte, c’est ce que l’on choisit de faire avec. Mes élèves ont l’âge où l’on commence à façonner sa personnalité ; et même si parfois ils ont des doutes, je viens leur montrer qu’ils sont bien comme ils sont. C’est le meilleur exemple qu’on puisse donner à des enfants.

D’après vos vidéos, vos élèves semblent vous apprécier beaucoup. Est-ce un juste reflet de la réalité ?

P.R. Je pense que je suis davantage qu’une enseignante pour eux, parce que je leur fais part de mon expérience, de ma douleur et de ma frustration. Quand on exprime ses sentiments, les élèves se sentent concernés. J’ai mis mon ego de côté et je les invite à me poser toutes les questions qu’ils veulent.

Quelles questions, par exemple ?

P.R. Pourquoi es-tu… . lire la suite sur LPH New 961 en numérique

S’abonner à la version papier 👉🏻