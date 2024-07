Une enquête a été ouverte contre Francesca Albanese, la rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens, par le bureau des services de surveillance interne de l’ONU.

Cette enquête fait suite à un signalement de l’organisation UN WATCH qui a dénoncé un financement suspect des voyages d’Albanese en Australie et en Nouvelle-Zélande au mois de novembre dernier.

Selon UN Watch, ces voyages auraient été financés à hauteur de 20000 dollars par des organisations pro-Hamas. Lors de ce voyage elle aurait tenté de convaincre un grand fonds d’investissement de retirer ses investissements en Israël.

Albanese affirme que ces voyages ont été financés par l’ONU en bonne et due forme mais après vérification auprès des services compétents, UN Watch n’a pas reçu de confirmation de cette information.

L’enquête interne ouverte au sein de l’ONU sera dirigée par le Haut commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, l’autrichien Volker Türk.

Rappelons que Francesca Albanese est connue pour son hostilité virulente envers Israël qui s’est traduite à plusieurs reprises par des prises de position scandaleuses.

Ainsi, au lendemain de l’hommage rendu par la France aux victimes du 7 octobre, Albanese avait réagi au discours du Président français qui avait qualifié le 7 octobre de ”plus grand massacre antisémite de ce siècle”. Pour Albanese ”les victimes du massacre n’ont pas été tuées parce qu’elles étaient juives mais en réaction à l’oppression israélienne”. Et elle avait ajouté: ”La France et la communauté internationale n’ont rien fait pour empêcher cette oppression”.

Face au tollé provoqué par cette déclaration, Albanese avait précisé plus tard: ”Je suis navrée que certains aient compris mon message comme une ‘justification’ des crimes du Hamas, que j’ai condamnés fermement à plusieurs reprises. Je rejette tout racisme, y compris l’antisémitisme. Ceci étant, expliquer ces crimes par l’antisémitisme cache la véritable raison pour laquelle ils ont eu lieu”.

Suite à ces propos les ministres israéliens de l’Intérieur et des Affaires étrangères avaient décidé de lui interdire l’entrée sur le territoire israélien.

Par le passé, Israël lui avait déjà interdit l’accès aux territoires palestiniens et en novembre 2022, elle avait pris la parole lors d’un congrès du Hamas et du Jihad islamique et avait affirmé qu’ils avaient ”le droit de résister à l’occupation”.

Lors de ce même congrès, elle avait insinué que tout Israël était un territoire occupé: ”La Cisjordanie, Jérusalem Est et Gaza sont ce qui reste de la Palestine historique”, avait-elle avancé.

L’année dernière, elle avait déclaré au magazine italien Alter Economia: ”Israël affirme que la résistance est du terrorisme. Mais l’occupation exige la violence et crée la violence. Les Palestiniens n’ont pas d’autre moyen de résister que par la violence”.