Le tribunal fédéral du Brésil a ordonné à la police locale d’ouvrir une enquête pour »crimes de guerre » contre un soldat de Tsahal, actuellement en vacances dans le pays.

Ce soldat a servi dans la Bande de Gaza et fait partie des rescapés du festival Nova le 7 octobre.

La décision de justice a été prise après une plainte déposée par la Fondation Hind Rajab (HRF), organisation pro-palestinienne, qui recueille des informations sur les soldats de Tsahal sur le net afin de les poursuivre. Cette fondation porte le nom d’une enfant palestinienne de 6 ans qui aurait prétendument été tuée par l’armée israélienne dans la Bande de Gaza.

Dans sa plainte, la HRF prétend que les actions du soldat concerné faisaient partie d’un effort plus large de »génocide et de crimes contre l’humanité ». Pour étayer sa plainte, la fondation apporte des vidéos publiées en novembre 2024 sur les réseaux sociaux présentant, selon elle, le soldat en train de poser des explosifs et de participer à la destruction »de quartiers entiers » dans la Bande de Gaza. L’organisation pro-palestinienne prétend que ces quartiers servaient de refuge aux civils palestiniens.

La HRF appelle l’Etat brésilien à arrêter immédiatement le soldat israélien en question avant qu’il ne »s’échappe et ne détruise des preuves », selon le langage de la fondation. Ce matin (dimanche), on apprend que le soldat a pu décoller du Brésil pour se rendre dans un pays voisin. C’est cette même organisation qui avait contraint un soldat de Tsahal en vacances à Chypre et un autre au Sri Lanka à quitter précipitamment leur lieu de villégiature.

L’armée israélienne, inquiète face à ce phénomène, a demandé à ses soldats d’effacer les vidéos qu’ils ont pu poster de leurs actions contre les terroristes dans la Bande de Gaza.