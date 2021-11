Le chanteur ‘hassidique Avraham Fried n’est pas seulement un artiste accompli, c’est aussi un homme au grand coeur, un « mentsch » selon l’expression en yiddish.

Il y a sept ans, tout le pays était saisi d’effroi en apprenant la tragédie de la famille Gross du quartier Guivat Mordekhaï à Jérusalem. Un produit pesticide dangereux laissé dans l’appartement par un professionnel avait entraîné la mort de deux fillettes, Avigaïl z.l. et Yaël z.l. Les deux frères, Its’hak et Michaël avaient été entre la vie et la mort. Les parents avaient vécu une période extrêmement éprouvante et douloureuse, devant respecter la période de « shiv’a » pour leur deux fillettes avec en même temps deux garçons hospitalisés dans un état critique.

Lors de leur séjour à l’hôpital Schneider, Itshak et Michaël avaient reçu la visite d’Avraham Fried et à la demande des parents emplis d’espoir, le chanteur avait promis de danser avec Michaël à sa fête de bar-mitsva. Promesse qu’il a tenue !

Depuis sept ans, les parents ont décidé de sublimer le deuil par plus de vie et d’action. Il sont créé une synagogue et offert un séfer Torah en souvenir de leur deux fillettes. Leur famille s’est également agrandie d’un fils et d’une fille. Shimon, le père a tenu des propos extrêmement touchants : « Nous avons décidé de moins nous focaliser sur les responsabilités de ce drame, de moins nous demander ‘pourquoi nous ?’ mais de rechercher le bien. Nous n’avons pas voulu sombrer dans le désespoir, le manque et le découragement. La tradition juive nous enseigne que là où l’individu veut aller, D.ieu l’y amène, ce qui veut dire que si l’on pense en bien, le bien sera au rendez-vous. Celui qui regarde vers l’avant, ne reste pas sur place et reste optimiste arrivera en lieu sûr. Nous faisons en sorte d’y arriver, nous avons décidé de ne pas nous laisser aller à la recherche de coupables. Nous ne comprenons pas les calculs du Saint béni soit-Il mais nous croyons que tout est pour le bien ».

Vidéo :

"שלום, לפני 7 שנים, ב'אסון ההדברה', נפטרו הילדות יעל ואביגיל גרוס ז"ל, ו-2 האחים נפצעו קשה משאיפת חומר רעיל. הזמר אברהם פריד הגיע לבקר אז את מיכאל שאושפז במצב קשה ב'שניידר', והבטיח לו: 'אתה תתחזק ותחלים, ואני עוד ארקוד איתך בבר המצווה שלך'. אתמול זה קרה". * תודה לבן המשפחה ששלח pic.twitter.com/nq4FDEJOTn — סיון רהב מאיר Sivan Rahav Meir (@SivanRahav) November 8, 2021

Photo Moshé Shaï / Flash 90