Une école juive en planification à Dubaï !

La normalisation à pas de géants : dans la foulée des « Accords d’Abraham », la population juive des Emirats arabes va probablement s’agrandir dans les prochaines années et l’on prévoit la présence de plus de 200 enfants juifs d’ici l’an prochain à Dubaï. L’Etat d’Israël va ainsi ouvrir une première école juive d’ici une année dans l’émirat avec l’aide de philanthropes.

Le ministère des relations avec la Diaspora est déjà en pourparlers avec le président de la communauté locale, Ross Kriel, pour étudier en détails quels sont les besoins actuels et futurs de la communauté, et notamment sur le plan éducatif. Le travail s’effectuera par le biais de l’organisation « United », responsable de l’éducation juive à travers le monde au nom du ministère israélien.

La communauté juive de Dubaï compte aujourd’hui environ mille membres, et suite aux accords de normalisation, elle est en processus de reconnaissance officielle par les autorités. La majorité des Juifs de Dubaï sont des hommes d’affaires anglophones arrivés des Etats-Unis et d’Europe durant les dix dernières années.

Ross Kriel s’est félicité du renforcement des liens entre sa communauté et le ministère israélien des relations avec la Diaspora, depuis la signature des « Accords d’Abraham » et il a insisté sur le rôle de l’éducation juive dans le développement et l’avenir des enfants juifs de Dubaï qui seront de plus en plus nombreux dans les années qui viennent.

