Raz Ben Ami, 57 ans, a été prise en otage par le Hamas, avec son mari Ohad, le 7 octobre. Le couple a ensuite été séparé.

Raz a fait partie des otages libérés lors de l’accord de libération partielle, après 57 jours de captivité. Ohad est toujours aux mains du Hamas.

Ses conditions de détention étaient déplorables et Raz a été privée pendant près de deux mois du traitement médical dont elle a besoin. Pendant qu’elle était retenue par le Hamas, sa famille a supplié les représentants de la Croix Rouge en Israël, en Allemagne et aux Etats-Unis de lui faire passer ses médicaments mais l’organisme a refusé. L’une des réponses que les proches de Raz ont reçue par mail frise le cynisme: ”Nous vous souhaitons de réussir à rétablir le contact avec les membres de votre famille”.

Raz Ben Ami, par l’intermédiaire de l’organisation Shourat Hadin, a déposé une plainte contre le comité international de la Croix Rouge devant le tribunal de district de Jérusalem. Cette plainte a été déposée en son nom et au nom de son mari, toujours otage, ainsi que des membres de sa famille.

La plainte insiste sur le fait que le rôle et l’autorité du comité international de la Croix Rouge ne lui accordent pas que des droits mais aussi une responsabilité d’agir dans des cas comme celui des otages israéliens. Mais l’organisme n’a pas agi en fonction.

Il est écrit que l’organisme n’a commencé à s’impliquer dans cette affaire de prise d’otages que plusieurs semaines après leur enlèvement et a perdu un temps précieux. La Croix Rouge ne s’est pas conduite avec le respect dû aux familles des otages, n’a pas essayé de transmettre les médicaments nécessaires aux otages, même lorsque ceux-ci lui ont été fournis, elle n’a pas agi avec détermination pour visiter les otages, alors que cette clause figurait dans l’accord de libération partielle entre le Hamas et Israël.

Me Nitsana Darshan Leitner, fondatrice et présidente de l’association Shourat Hadin, a déclaré: ”La Croix Rouge internationale réitère ses erreurs de la Shoah, lorsqu’elle a abandonné le peuple juif dans la période la plus sombre de son histoire. Nous ne pouvons pas accepter le mépris et le manque de respect pour les vies humaines, uniquement parce qu’il s’agit de juifs. La Croix internationale est tout simplement partiale. Elle agit quotidiennement à Gaza, elle n’a aucun problème à accuser Israël de ce qu’elle qualifie de ”violation” et exige avec force de rendre visite aux terroristes palestiniens qui ont kidnappé des Israéliens, pendant qu’elle n’a que faire de ceux qu’ils ont enlevés”.