Publié dans Actualité Juive numéro 1673

Ils disent comme ça : puisque les élections nous ont donné le pouvoir, à nous autres du Bibi-bloc, nous vous soumettrons à nos lois. Nous, du pouvoir, nous changerons à notre guise la législation. Nous, de la majorité

à la Knesset, nous nommerons les juges de la Cour Suprême. Et les autres, itou. Et si, en dépit de ça, la Cour

s’avisait à rejeter nos lois, nous annulerions son arrêt. Parce que »la raison du plus fort est toujours la meilleure ».

Seule notre raison résonnera, parce que nous effacerons du code la raison raisonnante des magistrats et leur intime conviction. « Sans autre forme de procès ». Ainsi finit »Le Loup et l’Agneau ». La Fontaine traduit bien mieux que par « dérogation » ou«dépassement», la Hitgaberout dont le pouvoir veut faire sa loi. Textuellement le

mot signifie « se faire plus fort » (de l’hébreu guibor), mais cette loi du plus fort, ont crié les manifestants de

samedi soir dernier, ne sera pas la meilleure.

Bibi et ses gens clament que les récentes élections et leur triomphe enlèvent toute signification aux bruits de la rue. Mais si la rue n’était pas opposée – et ne l’est toujours pas – à une amélioration du système judiciaire, elle

n’était pas informée pour autant de son éradication. Du projet de l’abattre! Des bulldozers qui sont au travail avant toute autre réforme…

Israël n’a pas de Constitution. Parce que les partis politiques haredi, ceux-là mêmes qui montent avec le plus

d’ardeur à l’assaut de la Cour Suprême, l’ont toujours refusée. Israël n’a qu’une Chambre, lieu de tous marchandages.

Et c’est elle qui nommerait les juges ?

Qui ferait la justice en Israël ?

Jacquot Grunewald

