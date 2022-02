Le ministre des Affaires étrangères, Yaïr Lapid a nommé aujourd’hui, Rinawie Zoabi consul général d’Israël à Shanghaï. En quittant la Knesset, Rinawie Zoabi laisse sa place à la suivante sur la liste Meretz, à savoir Kati Plasecki.

Lors de l’annonce de sa nomination Yaïr Lapid a déclaré : »La députée Rinawie Zoabi possède une riche expérience dans la direction avec un bagage économique et public varié et impressionnant. Je lui souhaite de réussir et je suis persuadé qu’elle mènera le consulat général d’Israël à Shanghaï à des résultats importants. Personne ne peut nier l’importance de la Chine en général et de Shanghaï en particulier dans l’économie mondiale. Nos relations avec la Chine sont un moteur de croissance important pour l’économie israélienne ».

L’heureuse nominée s’est, elle, félicitée : »C’est un grand honneur d’être la première femme arabe à un poste diplomatique aussi important. Je suis heureuse d’avoir la possibilité de contribuer à cette mission importante qu’est le resserrement de la coopération économique, commerciale et culturelle avec un des plus importants partenaires économiques d’Israël dans le monde ».

Dans la coalition gouvernementale, certains éléments se sont déjà fait remarquer comme étant »les maillons faibles », ceux qui pouvaient à tout moment, sans prévenir, décider de rompre la discipline de vote.

C’est le cas notamment de Ghaida Rinawie Zoabi.

Il y a un mois, cette dernière a empêché le vote en première lecture de la loi pour l’enrôlement des étudiants de yeshiva à l’armée. A la dernière minute, elle a décidé de voter contre, pour protester, selon ses explications, contre les plantations du KKL dans le Neguev et les avancées autour de la loi sur la citoyenneté.

Depuis, elle a été identifiée comme étant potentiellement dangereuse pour la stabilité de la coalition. Certains commentateurs s’accordent à dire que la nomination de Yaïr Lapid n’est donc pas innocente.