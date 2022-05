Chaque année, les commémorations de Yom Hazikaron sont un moment de recueillement national autour des soldats tombés au combat et des civils assassinés lors d’attentats.

Depuis 2006, des organisations d’extrême-gauche organisent une cérémonie alternative israélo-palestinienne lors de laquelle les vicitmes militaires et civiles israéliennes sont mises sur le même pied que les Palestiniens tués par l’armée israélienne lors d’opérations.

Cette cérémonie suscite, tous les ans de nombreuses critiques et choquent beaucoup d’Israéliens. Néanmoins, force est de constater qu’elle réunit de plus en plus de monde. S’ils étaient 200, en 2006, en 2020 et 2021, plus de 200000 personnes ont assisté à cet événement soit en présentiel, soit à distance.

Des célébrités et notamment des artistes prennent part à cette cérémonie, chaque année, et cette fois, une députée de la coalition sera aussi présente. La travailliste Ibtissam Marana a annoncé qu’elle viendrait. Elle a déclaré: »J’ai beaucoup de respect pour Yom Hazikaron et pour les familles endeuillées, je partage leur douleur immense et incompréhensible. Je crois que la voie pour éviter d’autres guerres et d’autres morts passe par la reconnaissance de la souffrance des autres ».

L’annonce de sa participation à cette cérémonie est condamnée à droite de l’échiquier politique mais aussi par les familles endeuillées. Eli’haï Ben-Ishay, le frère de Routhi Fogel, z’l, a tweeté: »La participation honteuse d’une députée de la coalition au »Yom Hazikaron alternatif » devrait être une raison de faire tomber le gouvernement. Le narratif est en train de changer, nous sommes en train de nous perdre ».