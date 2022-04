Gaby Lasky, députée du parti Meretz, a créé le scandale au lendemain du terrible attentat à Tel Aviv, qui a coûté la vie à 3 personnes. Interrogé sur Kan, elle a déclaré comprendre que des salaires soit versés aux familles des terroristes qui ont assassiné des Israéliens: »Il faut aussi se soucier que ces enfants aient de quoi subvenir à leurs besoins. Je sais que les gens ont du mal à l’accepter, mais c’est la vérité ».

Elle a immédiatement été attaquée de toutes parts pour ses propos choquants et scandaleux.

»Quelques heures après le terrible attentat à Tel Aviv, un membre de la coalition de Bennett, la députée Gaby Lasky, apporte son soutien aux salaires versés par l’Autorité palestinienne aux terroristes. Si quelqu’un cherchait encore une preuve de la raison pour laquelle le faible gouvernement de Bennett n’est pas capable de gagner la lutte contre le terrorisme, il l’a reçue aujourd’hui », a-t-on déclaré au Likoud.

Le ministre de la Justice, Guidon Saar, a lui aussi réprimandé sa collègue: »Les propos de la députée Gaby Lasky sont très graves, irresponsables et contre la position du gouvernement. Les salaires versés aux terroristes et à leurs familles par l’Autorité palestinienne pour leurs actes criminels, ne font qu’encourager le terrorisme ».

Après avoir reçu une pluie de critiques, Gaby Lasky a précisé son propos, sans pour autant les renier: »Mes propos étaient déplacés et ne visait pas à justifier le terrorisme. Je m’en excuse. Je condamne sans ambiguité le terrible attentat d’hier. Je partage la douleur des familles et leur adresse mes condoléances. Il n’y a aucune discussion à avoir si l’on est pour ou contre le terrorisme, je le dis sans ambiguité, il faut combattre le terrorisme et tout faire pour garantir la sécurité ».

Rappelons que Gaby Lasky, avant d’être députée, était avocate, et qu’elle a défendu un certain nombre d’organisations d’extrême-gauche mais aussi la tristement célèbre Ahed Tamimi, cette jeune palestinienne, qui avait été filmée en train de gifler un soldat de Tsahal.