La députée Aïda Touma-Suleiman (Liste arabe) a adressé une lettre de soutien aux deux représentantes démocrates musulmanes au Congrès, Ilhan Omar et Rashida Tlaib, suite aux critiques dont elles ont été l’objet de la part du président Donald Trump pour leur attitude anti-israélienne.

Elle écrit: « Je vous adresse un message de solidarité suite aux attaques de la part du président Trump. Dans cette période sombre, les personnes dotées de conscience doivent se tenir ensemble et combattre les odieuses attaques racistes et sexistes. Lorsque j’ai lu ce qu’a dit le président Trump à votre propos j’ai été consternée par la ressemblance entre son incitation au racisme et celle de son ami et allié Binyamin Netanyahou, qui s’attaque de manière régulière aux députés et citoyens palestiniens (sic) et leurs alliés juifs(…)Avec mes collègues, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer votre venue en Israël (Ilhan Omar). Lorsque vous serez là, je serai heureuse de vous rencontrer et de vous présenter mon opinion sur l’occupation, la discrimination dont souffrent les citoyens palestiniens d’Israël et sur les défis auxquels sont confrontées les femmes palestiniennes en particulier. Nous partageons les mêmes valeurs et notre lutte nécessite toute la solidarité nécessaire. Je trouve important que vous rencontriez ici les hommes et les femmes qui luttent pour la paix et la liberté au sein de l’Etat d’Israël, Juifs comme Palestiniens ».

« ‘Houtzpa » est un mot bien faible pour décrire ce tissu de mensonges proférés par cette députée…israélienne.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90