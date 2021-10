Après deux ans d’interruption de « rencontres physiques » – due au Corona – une délégation israélienne s’est rendue en France pour participer au Ministerial Council Meeting de l’OCDE qui est le forum le plus important de l’organisation internationale. Le sommet se tient à Paris du 4 au 6 octobre sur le thème : »Bâtir un avenir vert et inclusif autour de valeurs partagées ». Il traitera aussi du combat commun contre le Corona et pour le redémarrage des économies.

La délégation israélienne est présidée par la ministre de l’Energie Karine Elharar qui s’exprimera lors de la séance d’inauguration aux côtés du secrétaire d’Etat américain Antony Blinken, sur le thème de l’adoption par la législation israélienne des principes de l’OCDE dans le domaine de la crise climatique.

Avant de partir, la ministre a indiqué son intention d’approfondir les liens économiques et scientifiques avec les pays de l’OCDE et particulièrement avec les Etats de la région dans le cadre des processus de paix.

Photo illustration