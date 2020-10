Une délégation israélienne s’est envolée pour Manama, capitale du royaume du Bahreïn afin de signer dimanche soir officiellement l’établissement de relations diplomatiques entre les deux pays. Durant la journée des discussions auront lieu quant à des accords de coopération dans divers domaines. Des représentants américains seront présents lors de la signature, notamment le secrétaire au Trésor, Steve Mnuchin et l’émissaire spécial de la Maison-Blanche pour le Proche-Orient, Avi Berkovitz. La délégation israélienne est menée par le conseiller à la Sécurité nationale, Meïr Ben-Chabbat et en font partie pas moins de sept directeurs-généraux de ministères ainsi que le directeur de cabinet du Premier ministre Ronen Peretz. Les autorités du Bahreïn ont pris soin d’adjoindre un homologue bahreini à chacun d’entre eux.

Un diplomate israélien a confié que les contacts entre Israël et le Bahreïn ont été très fréquents depuis l’annonce de la normalisation de leurs relations, et que cela a déjà permis de conclure toute une série d’accords qui constitueront la base des relations entre les deux pays sur les plans civil, diplomatique, agricole et de al communication. Il s’est également réjoui de l’investissement américain dans ce dossier « qui a réussi à transformer en relations diplomatiques ouvertes des contacts officieux qui existaient depuis vingt ans ».

Vidéo:

Photo Illustration