Une délégation composée d’une douzaine de députés du Likoud et de trois membres de la liste s’est rendue à Kfar Tapoua’h en Samarie pour exprimer son soutien à une poursuite de la construction juive. Le président du conseil régional Yossi Dagan accompagnait la délégation. Ils dénoncé le refus du gouvernement d’autoriser la construction de 136 unités de logements. Yossi Dagan a remercié les députés Likoud pour leur soutien inconditionnel à la construction juive en Samarie et a regretté que le gouvernement pour des raisons politiques n’ait approuvé que 60% des unités de logement prévues qui n’attendaient qu’une signature. Le président du conseil régional a réaffirmé que la population de Samarie n’acceptera aucun nouveau gel. Il a dénoncé l’abandon des « jeunes implantations » alors qu’un tapis rouge est déroulé pour les Bédouins dans le Néguev ainsi que l’absence de réaction forte contre la construction sauvage arabe dans les zones C de Judée-Samarie, parfois à 20km à peine de Tel-Aviv.

Au nom de la délégation, l’ancien ministre Yuli Edelstein a déclaré : « Dun côté, la population de Samarie augmente et se développe, mais il ne faut pas s’endormir au poste de garde. De très mauvaises choses se produisent en parallèle. On note un ralentissement dans le rythme de la construction, et lorsque la commission de planification se réunit enfin, les projets des présidents de conseils régionaux ne sont plus dans son ordre du jour. Et pendant ce temps, le ‘Plan Fiyad bat son plein et risque d’étouffer le repeuplement juif. Comme élus du peuple, nous nous devons de mettre ces questions en avant autant que possible en tant qu’opposition et surtout ne pas les oublier lorsque nous serons de retour aux affaires. Des bruits ont couru quant à un éloignement entre le Likoud et la Samarie. Notre présence ici montre plus que toute autre chose que le Likoud est avec la Samarie et que la Samarie est avec le Likoud, et avec l’aide de D.ieu, cela restera ainsi ».

La position du conseil des localités juives de Judée-Samarie est problématique car son président, David Elhayani est membre du parti Tikva ‘Hadasha de Gideon Saar et il soutient le gouvernement contre vents et marées, ce qui affaiblit ses capacités de contestation face aux promesses non tenues.

Photo porte-parole conseil régional de Samarie