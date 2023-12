Une délégation de 65 investisseurs américains sera en Israël cette semaine pour étudier les possibilités d’investissements dans la high tech.

Leur choix de venir en pleine guerre est totalement délibéré: ”Après le 7 octobre, nous sentons qu’il est critique de se tenir aux côtés d’Israël. Cela signifie plus que donner, nous devons être présents pour dire que nous avons toujours été et que nous serons toujours là pour soutenir l’écosystème technologique florissant d’Israël. Nous allons investir et continuer à être aux côtés de la Start-up Nation”, a déclaré David Sigal, PDG de meetup.com.

La délégation sera en Israël pendant trois jours cette semaine et rencontrera, entre autres, le Président Herzog, le ministre de l’Economie, Barkat et le ministre Gantz. Les investisseurs se rendront également dans les localités de la bordure de Gaza, meurtries par les attaques du 7 octobre pour voir de leurs propres yeux la destruction qu’a semée le Hamas.