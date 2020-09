Une délégation officielle des Emirats arabes unis arrivera en Israël le 22 septembre afin de faire avancer le processus de normalisation avec Israël. Les discussions avec les dirigeants israéliens porteront sur les questions économiques, scientifiques, touristiques, culturelles et diplomatiques.

A la fin de sa tournée au Proche-Orient, l’émissaire américain Jared Kushner a déclaré : « J’espère que d’autres pays arabes feront la paix avec Israël. Je pense que tous les pays arabes peuvent normaliser leurs relations avec Israël, et cela arrivera un jour ». Il a indiqué qu’un autre pays normalisera ses relations avec Israël dans les mois qui viennent : « Beaucoup de pays regardent avec admiration et même jalousie ce qu’ont réalisé les Emirats arabes unis. Beaucoup de gens sont intéressés à l’accès aux ressources technologiques et d’autres qu’Israël possède. La normalisation des relations transformera le Moyen-Orient en un endroit plus fort et plus stable ».

Photo Pixabay