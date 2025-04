Israël a refusé l’entrée sur son territoire à une délégation composée d’élus et de parlementaires français affiliés à la gauche, provoquant une crise diplomatique entre les deux pays.

La délégation, qui comprend des représentants du Parti vert et du Parti communiste, devait effectuer une visite en Israël et dans les territoires palestiniens du 20 au 24 avril. Selon un communiqué signé par 17 des 27 membres de la délégation, leurs visas ont été annulés seulement 48 heures avant leur départ, bien qu’ils aient été accordés un mois plus tôt.

« L’annulation de nos visas représente une punition collective et une rupture majeure dans les relations diplomatiques avec la France, » ont déclaré les élus, qualifiant cette décision « d’affront à leur mandat de représentants de la République. » Le ministère israélien de l’Intérieur a confirmé à l’AFP avoir annulé les visas en vertu d’une loi permettant d’interdire l’entrée aux personnes considérées comme agissant contre l’État d’Israël.

François Ruffin, Alexis Corbière et Julie Ozenne (groupe écologiste) ainsi que Soumya Bourouhaha et Marianne Margaté (Parti communiste) sont au nombre des députés qui devaient faire le voyage.

Cette interdiction intervient dans un contexte diplomatique tendu, environ dix jours après que le président Emmanuel Macron a annoncé que la France pourrait reconnaître un État palestinien dès juin. Une déclaration qui avait suscité une vive réaction du Premier ministre Benjamin Netanyahou, qualifiant cette initiative de « récompense pour le terrorisme. »

Dans leur communiqué, les élus français ont demandé « des éclaircissements sur cette situation » et appelé le président Macron à intervenir auprès des autorités israéliennes pour « permettre à la délégation de voyager dans les meilleurs délais. »

Récemment, Israël a également refusé l’entrée à deux députés britanniques et à l’eurodéputée Rima Hassan, tous accusés d’activités hostiles envers l’État hébreu.