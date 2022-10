Une quarantaine d’employés de la Knesset ont entrepris, avec leur directeur général Guil Segal, un voyage en Pologne sur les traces des communautés juives tragiquement disparues pendant la Shoah. Ils sont allés notamment à Lublin, Cracovie et Varsovie.

Dans le cadre de cette visite, la délégation israélienne s’est rendue également au parlement polonais et a été reçue par la députée Anna Zukowska, membre du groupe d’amitié Pologne-Israël.

Cette rencontre avait notamment pour but de renforcer les liens entre la Knesset et la Diète polonaise, Sejm, chambre basse du parlement. Au cours de la réunion, la députée Zukowska a passé en revue les principaux défis auxquels la Pologne était confrontée, en citant par exemple la question de l’intégration de réfugiés ayant fui l’Ukraine. Et bien sûr, elle n’a pas oublié de souligner l’importance qu’elle accordait au patrimoine juif de son pays.