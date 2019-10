Une délégation d’agriculteurs israéliens, principalement producteurs d’avocats, s’est envolées pour la Colombie où se tiendra le Congrès international de cette branche. Durant son séjour, la délégation visitera des producations d’avocats ainsi que des entreprises de conditionnement et d’emballage.

La Colombie est considérée comme un pays spécialisé dans la production d’avocats et selon des experts, elle sera dans quelques années un sérieux concurrent d’Israël dans le domaine de l’exportation de ce fruit.

Le Congrès international de l’avocat se déroule tous les quatre ans à l’initiative de la World Avocado Organization, et il réunit des producteurs venus de pays tels que le Mexique, le Pérou, le Chili, l’Argentine, le Brésil, l’Australie, les Etats-Unis, Italie, Israël ainsi que des pays d’Afrique. On y traite de tous les aspects de la branche: irrigation, production, rendement, conditionnement, commercialisation, recherche, exportation etc.

Giora Marom, Pdg de « ‘Hakla’eï Granot » explique: « L’avocat est aujourd’hui le fruit le plus exporté d’Israël. Les producteurs israéliens sont actuellement les leaders mondiaux dans le domaine du rendement et des méthodes de production, malgré le fait qu’il existe dans les monde des endroits où les conditions de production et le climat sont plus propices. Nos agriculteurs arrivent à obtenir les meilleurs résultats. Nous nous rendons en Colombie pour apprendre encore davantage sur cette branche et sur nos concurrents, et également pour représenter avec fierté l’agriculture israélienne »

Photo Uri Lenz / Flash 90