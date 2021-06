Shaï Maïmon, n°10 de la liste Yamina a annoncé sa démission du parti et son refus d’entrer à la Knesset dans le cadre de la loi norvégienne. Il sera remplacé par le francophone Yom Tob Kalfon, n°11 sur la liste, qui soutient le gouvernement Benett-Lapid.

Sur sa page Facebook, Shaï Maïmon a écrit : « Je viens de faire part au président de la Knesset de mon retrait de la liste Yamina. Je ne romprai pas ma promesse aux électeurs de ne pas nous reposer sur le soutien d’un parti qui soutient le terrorisme. Je ne tournerai pas le dos aux familles endeuillées par le terrorisme. Nous avons promis de ne pas nous associer à un parti qui soutient les versements de salaires aux terroristes détenus, parmi eux des assassins de Juifs, un parti qui s’oppose à l’Etat d’Israël comme patrie du peuple juif ».

Shaï Maïmon exprime aussi sa douleur de devoir renoncer à sa place de député après deux ans et demi de travail sur le terrain en faveur de Yamina : « Pour moi, les principes, les valeurs et la vérité sont au-dessus de tout et je suis convaincu que j’exprime fidèlement le sentiment d’un grand nombre d’électeurs de Yamina qui nous ont accordé leur confiance et leur voix… »

Photo Aroutz 7