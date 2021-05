Martin Indyk, qui bien que juif fut l’un des pires ambassadeurs des Etats-Unis en Israël, a fait un commentaire symptomatique après la fin de l’Opération « Gardiens des Murailles ». Evoquant l’attitude de Joe Biden durant ces onze jours, il a écrit que « la technique du bras américain sur l’épaule d’Israël a une nouvelle fois fonctionné ».

Indyk a expliqué qu’il s’agit d’un concept défini dans les années 1980 par l’ambassadeur Sam Lewis et qui consiste dans un soutien américain à Israël lors d’opérations militaires mais jusqu’à un certain point, la « main rassurante sur l’épaule d’Israël » devenant progressivement de plus en plus ferme afin de retenir le bras israélien et « mener Israël là où les Américains le souhaitent », selon les termes de l’ancien ambassadeur.

Martin Indyk félicite l’attitude du président Joe Biden face lors de cet affrontement qui selon lui « signe le retour de la diplomatie »…

Photo Matti Stern / US Embassy