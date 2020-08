La signature de l’accord de normalisation entre Israël et les Emirats arabes unis provoque des réactions hystériques dans la sphère « palestinienne » où l’on sent qu’une époque est en train d’être révolue, celle où le monde arabe était au garde à vous face aux facéties des organisations terroristes.

Ainsi, le ‘mufti de Jérusalem’ au nom de l’Autorité Palestinienne, sheikh Ahmad Hussein a publié une décision juridique interdisant aux citoyens des Emirats arabes unis de venir prier à la mosquée Al-Aqsa ! Ceux qui voudraient le faire seraient obligés de passer par l’Autorité Palestinienne pour obtenir une autorisation spéciale !

Ce non-respectable ‘mufti de Jérusalem’, antisémite notoire et dont le titre rappelle un sinistre personnage allié des nazis, oublie que le mont du Temple est sous souveraineté israélienne et qu’il n’est pas habilité à décider qui aura ou non le droit de se rendre sur l’esplanade et prier à la mosquée construite sur l’emplacement des deux temples de Jérusalem.

Photo Nati Shohat / Flash 90