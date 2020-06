La commission des Finances a ajourné une décision qui était pour le moins absurde. Il s’agissait d’accorder des avantages fiscaux à toute une série d’ONG internationales dont une partie agit de l’intérieur contre l’Etat d’Israël et avec le BDS. Il s’agissait en l’occurrence de supprimer les taxes sur les carburants pour les activités de ces organisations en Israël. Lorsque certains députés de l’opposition comme de la majorité ont découvert qui étaient parmi les bénéficiaires de cet allègement, un débat houleux s’est développé au point que le président de la commission, Moshé Gafni (Yahadout Hatorah) a décidé de supprimé cette question de l’ordre du jour jusqu’à nouvel ordre.

Le député Betzalel Smotritch (Yamina) qui fut le plus farouche opposant, a déclaré : « C’est de la pure folie! Il ne faut en aucun cas accorder cette faveur. Certaines des ces organisations sont partie prenante dans la campagne internationale de boycott et de délégitimation de l’Etat d’Israël. Une autre soutient des associations antisémites ou qui prônent l’objection de conscience. Heureusement que le bon sens l’a finalement emporté. Réveillez-vous et ne prêtez pas main forte à la guerre livrée par les antisémites contre l’Etat d’Israël! »

De son côté, Nir Barkat (Likoud), également très présent, a déclaré : « Nous avons ôté de l’ordre du jour de la commission des Finances un texte qui accorde des avantages au BDS! Une réduction d’un demi-milliard de shekels annuels au profit d’organisations qui oeuvrent contre l’Etat d’Israël sous couvert ‘d’organisations humanitaires’. Les partisans du terrorisme et de l’antisionisme méritent des sanctions et non pas des bonus! »

Photo Yonatan Sindel / Flash 90