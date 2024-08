Ce soir (mercredi) seront officiellement ouverts les Jeux paralympiques de Paris 2024. On apprend aujourd’hui que Tomer Margalit, une danseuse israélienne en fauteuil roulant, se produira lors de la cérémonie d’ouverture.

Cette information était confidentielle jusqu’à ce que France 2 diffuse hier des images des répétitions et que des photos de ces mêmes répétitions soient publliées sur Instagram par les organisateurs de la cérémonie.

On a pu ainsi découvrir que la danseuse israélienne faisait partie des artistes choisis pour ouvrir la compétition.

Tomer Margalit, 27 ans, a commencé à danser à 3 ans. A l’âge de 14 ans, elle a été victime d’une infection soudaine qui a attaqué sa colonne vertébrale. Après un an d’hospitalisation, elle est sortie handicapée des membres inférieurs. ”La danse était la raison pour laquelle je me levais le matin”, confie-t-elle. ”Pendant des années, mon entourage a tenté de me convaincre de reprendre la danse, je n’étais pas prête à accepter de danser différemment. J’ai effectué un service militaire volontaire et pendant cette période, une personne de la fédération handisport m’a contactée et m’a proposée d’essayer de venir m’entrainer au Beth Halo’hem. Elle m’a dit que si je n’aimais pas, je pourrais partir immédiatement. Mais dès que je suis montée sur la chaise, je suis retombée amoureuse de la danse”.

Aujourd’hui, elle danse avec son compagnon, Orel Chalaf, et jouit d’une forte popularité. Ils ont notamment ému le public, récemment, avec une chorégraphie sur la chanson ”Unicorn”, dédiée aux otages.