Hier, dans certains endroits des villes d’Eilat et de Jérusalem, la sirène a été déclenchée. Il s’agissait d’une fausse alerte et les premiers éléments désignent une cyber attaque comme étant à l’origine de cet incident.

Les regards se tournent vers l’Iran qui, on le sait, est très actif sur le terrain. Le vice-ministre de l’économie, Yaïr Golan, a déclaré ce matin sur Galei Tsahal: »Les Iraniens tentent d’atteindre Israël par le cyber. Il est clair qu’il y a déjà eu plusieurs tentatives de leur part sur ce terrain. Nous nous préparons de la façon la plus sérieuse qui soit. Je rappelle que le réseau cybernétique israélien est relativement nouveau, je connais ceux qui le dirigent, ce sont des personnes extraordinaires qui font un excellent travail ». Il a ajouté qu’il était, tout de même, inquiet et qu’il fallait diligenter une enquête pour comprendre ce qu’il s’était passé et y remédier au plus vite.

Il faut noter que ce ne sont pas les systèmes de la Défense passive qui ont été touchés mais ceux des municipalités.