Une rare et impressionnante cruche en argile peinte en rouge, datant d’environ 1 200 ans et utilisée pour le stockage de liquides, ornée de motifs de chameaux, a été mise au jour lors de fouilles dirigées par l’Autorité des Antiquités d’Israël à Horvat ‘Anim, dans la forêt de Yatir.

« Le fait que les artistes aient choisi de représenter deux chameaux sur cette cruche souligne leur importance pendant la période abbasside — aux IXe et Xe siècles de notre ère. Les chameaux étaient un moyen essentiel de transport terrestre pour le commerce et étaient donc cruciaux pour l’économie », expliquent les auteurs de l’étude, Oren Shmueli, Dr. Davida Eisenberg-Degen et Dr. Anat Cohen-Weinberger de l’Autorité des Antiquités d’Israël, ainsi que Dr. Katia Cytryn de l’Université hébraïque de Jérusalem.

La cruche décorée a été découverte dans une grotte transformée en habitation au cours des nouvelles fouilles archéologiques menées par l’Autorité des Antiquités d’Israël. À l’origine, cette grotte servait de pressoir souterrain impressionnant pour la production d’huile d’olive.

Les fouilles ont été entreprises dans le cadre d’un projet visant à aménager le site pour les visiteurs, sur l’initiative du KKL. Ce pressoir, ainsi qu’une ancienne synagogue de la période byzantine précédemment découverte sur le site, a fait l’objet d’importants travaux de conservation par les experts du Département de conservation de l’Autorité des Antiquités d’Israël.

L’ancienne synagogue, qui a été restaurée de manière approfondie par les experts en conservation, avait été découverte il y a 40 ans lors de fouilles menées par l’Autorité des Antiquités d’Israël et l’Institut Avshalom. Parmi les découvertes figurent des vestiges impressionnants de mosaïques au sol, témoignant de la richesse historique du site et de son importance pour la communauté locale.

« Il y a environ 1 500 ans, la région de Yatir faisait partie d’une zone connue sous le nom de ‘Daroma’, où cohabitaient des communautés juives et chrétiennes », explique Oren Shmueli de l’Autorité des Antiquités d’Israël. « Il ne fait aucun doute que la synagogue découverte à ‘Anim servait de centre religieux pour la population juive locale. »

Le pressoir à huile, construit dans une grotte souterraine profonde et datant d’environ 1 300 ans (de la période islamique primitive), a été entièrement fouillé l’an dernier. L’excavation a révélé deux énormes pierres faisant partie du mécanisme du pressoir. Lorsqu’il était en usage, une vis en bois était installée entre elles pour presser les olives et extraire l’huile, qui était recueillie dans un bassin central en pierre.

« La particularité du pressoir de la forêt de Yatir réside dans sa construction bien organisée et avancée pour l’époque. C’était en réalité une véritable usine ancienne équipée d’un mécanisme sophistiqué et coûteux pour son époque », explique Oren Shmueli.

La cruche en céramique spéciale qui a été découverte servait au stockage de liquides. Elle était décorée de motifs géométriques peints en rouge et présentait des illustrations d’une caravane d’animaux, comprenant un chameau et peut-être même une autruche – surnommée le « chameau ailé » – ou un âne.

« À l’époque islamique primitive, les chameaux constituaient le principal moyen de transport », explique Shmueli. « Le fait qu’ils apparaissent sur les illustrations de la cruche témoigne de leur importance à l’époque. Les chameaux transportaient des marchandises à travers l’empire et étaient essentiels à l’économie. Pendant les périodes romaine et byzantine, les marchandises étaient principalement transportées par voie maritime via des navires ou par voie terrestre à l’aide de charrettes, mais à l’époque islamique, le chameau s’est imposé comme le principal moyen de transport terrestre – remplaçant ainsi le navire romain par le ‘navire du désert’. »

Selon le ministre du Patrimoine, Amihaï Eliahou : « Le Néguev recèle de nombreuses strates d’histoire, et chaque découverte éclaire un nouvel aspect de notre passé. Je salue la collaboration entre l’Autorité des Antiquités d’Israël et du KKL pour préserver la synagogue byzantine et la préparer aux visites du public, et j’invite tout le monde à explorer notre patrimoine à travers le pays. »

Yifat Ovadia Luski, présidente du Fonds National Juif – KKL, ajoute : « Le Fonds National Juif est fier de participer au développement et à la préservation de Horvat ‘Anim dans la forêt de Yatir, qui allie une riche histoire juive à des découvertes archéologiques remarquables du passé lointain. La découverte de cette magnifique cruche en céramique, ainsi que la mise au jour du pressoir à huile et la préservation de la synagogue byzantine, renforcent notre lien profond avec le Néguev et le patrimoine culturel de la région. Nous invitons le public à visiter, apprendre et découvrir l’histoire fascinante de Horvat ‘Anim, et à continuer d’explorer notre passé dans le cadre de la vision du KKL pour le développement et la préservation des sites patrimoniaux en Israël. »