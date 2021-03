A l’initiative du conseil régional de Samarie et de « Marathon Israël » une course à pied aura lieu vendredi dans la forêt de Ri’han, au nord de la Samarie. C’est dans cette forêt qu’Esther Horgen hy »d a été sauvagement assassinée par un terroriste alors qu’elle se promenait et effectuait son jogging.

La course destinée aux sportifs comme aux familles avec trois parcours différents, de 2,5 km, 6 km et 11 km, chacun passant près de l’endroit où Esther hy »d a été assassinée.

Le président du conseil régional, Yossi Dagan, a confié avoir reçu de nombreuses demandes venant de tout le pays pour organiser une course à la mémoire d’Esther Horgen hy »d, qui était une femme très active ainsi qu’une grande sportive. Pour Yossi Dagan, une telle initiative transmettra aussi aux ennemis d’Israël le message clair qu’ils ne nous feront pas peur et que les Juifs s’enracineront encore davantage dans cette région historique.

A l’annonce de cette initiative, Benjamin Horgen et ses enfants ont exprimé leur émotion : « La dernière chose qu’a faite Esther hy »d a été de sortir dans la nature, dans cette belle forêt, afin de se rapprocher de cette nature, de humer les senteurs de la forêt et de profiter de la beauté de la floraison, tout en se livrant à une activité sportive. Ne pas oublier le corps, respirer, bouger, avancer, se renforcer. Maman ne reviendra plus de cette forêt mais nous pouvons poursuivre sa voie. Nous sommes émus d’inviter qui le voudra pour faire quelque chose en souvenir de notre maman, épouse et grand-mère, Esther Horgen hy »d. Nous suivrons son chemin et ajouterons de la vie, de la joie et du rire sur le lieu où elle nous a quittés. »

