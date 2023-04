Ce matin (dimanche) avait lieu une course organisée à la mémoire d’Etsher Horgen, z’l, là où elle avait effectué son jogging, le jour où elle avait été sauvagement assassinée par un terroriste, au mois de décembre 2020.

Cette course, intitulée Estherun, part de là où Esther, z’l, avait commencé son jogging et se poursuit dans la forêt en bordure du yishouv de Tal Menashé, dans le nord de la Samarie, où elle a été assassinée.

Le mari d’Esther, Binyamin, ainsi que ses enfants ont participé à cette course qui se déroule tous les ans, avec plus de 100 autres personnes dont le président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan et le chef de brigade du Menashé, le colonel Arik Moyal, qui est venu avec ses enfants.

Yossi Dagan a déclaré: »Courir à l’endroit où Esther a été assassinée, c’est une victoire de l’esprit et une victoire de la vie. C’est émouvant et cela nous renforce. Il y a deux ans et demi, Esther, une mère, une grand-mère, une épouse, une femme merveilleuse courait ici. Esther est tombée au combat pour Eretz Israël, pour la Samarie contre un ennemi sauvage. Nous perpétuons son souvenir à travers la vie, la croissance, la joie, exactement ce qu’elle était, exactement comme le fait son cher mari, le héros Binyamin Horgen avec sa merveilleuse famille ».

Il a remercié les forces de sécurité pour leur travail quotidien en Samarie.

Binyamin Horgen a, lui aussi, pris la parole: »Des centaines de personnes ont couru dans cet endroit magnifique qui nous relie au souvenir d’Esther. La course est passée aussi par le lieu où elle a été assassinée mais nous nous en souvenons comme d’un bel endroit, un lieu où l’on se raccorde à la nature, à la terre d’Israël, au peuple d’Israël ».