La chanteuse libanaise Elissa, considérée comme l’une des plus grandes célébrités de la chanson dans son pays a réagi à la très grave crise politique, économique et sociale qui secoue le Liban. Sur son compte Twitter qui est suivi par plus de 50 millions d’internautes à travers le monde arabo-musulman elle a écrit : « Faites cesser l’occupation iranienne du Liban ».

Ce n’est pas la première fois que la chanteuse chrétienne s’exprime courageusement contre le Hezbollah ou directement contre son suzerain iranien.

La crise actuelle qui est en train de désagréger le Liban risque de faire tomber le pays comme un fruit mûr dans les mains de l’Iran qui y a déjà un pied bien implanté grâce à son supplétif local du Hezbollah.

