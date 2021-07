Scène cocasse en séance de commission parlementaire de la Knesset. Le député Moshé Arbel (Shass) a reçu une corbeille de fruits de Samarie de la part du président du conseil régional Yossi Dagan, pour le remercier de la part qu’il a joué dans le compromis sur l’avant-poste d’Eviatar. Et de manière surprenante, Moshé Arbel, s’est levé et a remis la corbeille à la députée et avocate Gaby Lasky (Meretz), activiste en faveur des terroristes ‘palestiniens’ et adversaire farouche de la présence juive en Judée-Samarie. Le député, avec une certaine malice, tenait à « remercier » le parti Meretz (ou à le mettre dans l’embarras) pour ne pas s’être opposé à ce compromis afin de ne pas gêner le gouvernement Benett !

Moshé Arbel, du haut de la tribune de la Knesset, avait remercié en langue arabe le parti Ra’am et son président Mansour Abbas pour la même raison.

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90