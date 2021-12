Le journaliste Amit Segal, de la chaîne Hadashot 12 a révélé un document bien triste émanant du rabbinat de Tsahal, qui parmi les consignes aux soldats et aux officiers du rabbinat de Tsahal leur demande expressément de ne pas circuler à pied dans les rues de la ville mixte de Ramleh, sous-entendu à cause des risques qu’ils encourraient de la part d’habitants arabes à cause de leurs signes extérieurs de judéité. « Je suis choqué ! Quelle honte! » s’est exclamé le journaliste. Les consignes demandent à ces soldats, qui ne sont pas armés, de ne circuler à pied que dans l’enceinte de la gare routière ou bien d’utiliser les transports publics. Ainsi, dans une ville israélienne, des Juifs doivent se faire discrets » comme dans certains quartiers de villes européennes afin de ne pas avoir de problèmes avec le même genre de population !!

Photo porte-parole Tsahal