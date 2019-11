L’élimination du terroriste Baha Abu al-Atta pourrait avoir une conséquence politique majeure sur le plan de la politique intérieure actuelle. Si jusqu’à ce jour, l’éventualité d’un gouvernement Gantz soutenu de l’extérieur par les partis arabes était évoqué – malgré une probabilité assez faible – les réactions scandaleuses de députés de la Liste arabe rend désormais impossible un accord entre cette liste et Benny Gantz, qui lui a totalement soutenu et justifié cette opération.

En choeur, Ayman Oudeh, Aïda Touma-Suleiman et Ofer Kassif ont dénoncé l’opération de Tsahal, se plaçant une fois de plus de manière résolue du côté des terroristes. Un quelconque accord entre Benny Gantz et la Liste arabe ne serait pas bien vécue du tout par l’électorat de Bleu-Blanc, sans parler de l’embarras dans lequel se trouveraient les députés de l’aide droite du parti ni de la position d’Avigdor Lieberman.

Ayman Oudeh a vivement critiqué l’élimination du terroriste du Jihad Islamique: « Binyamin Netanyahou est un homme cynique qui a perdu deux élections et laisse derrière lui une terre brûlée dans le but désespéré de rester au pouvoir. Durant la dernière décennie, il se lève chaque jour dans le but de renforcer l’occupation et éloigner toute chance de paix. Et c’est ce qu’il a fait aujourd’hui ».

Sa collègue Aïda Touma-Suleiman a souligné « la cruauté et le cynisme qui ne connaissent pas de limites ». « il a commencé une guerre uniquement pour des buts politiques et il faut impérativement l’arrêter afin que cela ne dégénère pas en davantage de morts ».

Une direction claire.

Photo Miriam Alster / Flash 90