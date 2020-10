L’accord de normalisation entre Israël et les Emirats arabes unis produit des effets que l’on n’aurait jamais imaginé il y a peu de temps encore. L’une des plus grandes sociétés d’importations et de distribution des Emirats dans le domaine du vin et des alcools, E&A, a signé un accord commercial avec les principaux producteurs de vin du Golan : Yarden, Gamla et Har Hermon. E&A importe dans les pays du Golfe les vins les plus prisés dans le monde. C’est Dubaï qui sera la première destination de ces produits israéliens réputés.

La consommation de vin étant interdit en islam, les vins ne seront accessibles que dans des lieux particuliers : magasins spécialisés, hôtels, restaurants et lieux fréquentés par des touristes.

Jason Dixon, Pdg d’E&A a déclaré : « Les caves du Golan sont parmi les plus réputées et les plus décorées d’Israël. Nous sommes émus de fournir pour la première fois à nos clients de Emirats ces vins si particuliers. Il s’agit d’une étape historique et nous espérons une collaboration fructueuse et longue ». Yaïr Shapira, Pdg des caves du plateau du Golan a dit : « Cet accord signé avec E&A est un moment historique et très émouvant pour l’industrie israélienne du vin et pour nous en particulier. Nous allons pouvoir présenter notre collection à Dubaï. Il s’agit d’une percée avec l’entrée dans un nouveau marché aux potentialités gigantesques ».

Quelle gifle pour le BDS et l’Union européenne que de voir ainsi les vins du Golan faire leur entrée par la grande porte dans des pays arabes !

Photo Johanna Geron / Flash 90