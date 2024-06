Aujourd’hui (lundi), une centaine de familles de victimes du 7 octobre vont déposer une plainte contre l’UNRWA devant la Cour fédérale de New York. C’est ce qui a été rapporté sur Kan.

Ces familles estiment que l’UNRWA a permis au Hamas de perpétrer le massacre et de commettre des crimes contre l’Humanité. Il est précisé dans la plainte que pendant des années, l’UNRWA a mis en oeuvre un système de blanchiment d’argent qui a fourni au Hamas une partie de l’argent destiné aux habitants de la Bande de Gaza.

Les plaignants soulignent également que l’UNRWA a laissé le Hamas creuser des tunnels et créer des centres de commandement sous les infrastructures de l’agence onusienne et qu’un certain nombre de ses employés ont directement participé aux attaques du 7 octobre.