L’arrestation, il y a quelques semaines, de six terroristes de Daesh en Israël a été autorisée à la publication.

Les six hommes, originaires de Nazareth prévoyait plusieurs attentats de grande envergure sur le territoire israélien dont l’un dans un lycée musulman considéré comme »infidèle » et un à un arrêt d’autobus que fréquentent beaucoup de Juifs, mais aussi un poste de police et plusieurs lieux de vie.

Ils s’étaient procurés plusieurs armes et travaillaient à recruter de nouvelles personnes dans leur cellule.

D’après l’enquête du Shabak, les suspects étaient consommateurs de contenus publiés par l’organisation terroriste Daesh sur Internet. Ils s’identifiaient totalement avec les idées diffusées et ont voulu passer à l’action.

Ils ont entre 18 et 25 ans.

Le Shabak précise que ce démantèlement a permis d’éviter de graves attentats et de mettre en avant l’implantation de Daesh en Israël qui a inspiré, notamment les attentats à Beer Sheva, Hadera et Jérusalem en mars dernier.