La commission centrale électorale a invalidé par 16 voix contre 15 la candidature d’Ibtisam Mar’ana, la candidate n°7 sur la liste du Parti travailliste. La demande avait été faite par Itamar Ben-Gvir (Otzma Yehoudit) à cause de nombreuses déclarations scandaleuses faites par la candidate par le passé contre l’Etat d’Israël et en faveur des terroristes. Elle avait aussi exprimé avec désinvolture sa fierté de ne pas respecter les minutes de silence lors des journées de Yom Hashoah et Yom Hazikaron. Lors de sa reuqête, Itamar Ben-Gvir a rappelé que le Parti travailliste avait fondé l’Etat et que c’est justement pour honorer la mémoire de Ben-Gourion, Lévy Eshkol, Golda Meïr, Itshak Rabin et Shimon Pérès qu’il ne fallait pas qu’une telle candidate travailliste entre à la Knesset.

Lors des débats, Chlomo Karhi (Likoud) a déclaré dans le même sens : « Si Ben Gourion était là aujourd’hui il serait mort de honte qu’il y ait des telles personnes sur une liste sioniste. Cette candidate a profané le souvenir de nos soldats et des victimes de la Shoah et elle devrait elle-même avoir honte de se présenter au parlement de l’Etat d’Israël qui est né des cendres de ces mêmes victimes.

De leur côté, les représentants de gauche et d’extrême gauche ont appelé à maintenir la candidature d’Ibtisam Mara’ana et au contraire d’invalider celle d’Itamar Ben-Gvir, expliquant « qu’on ne peut pas comparer les deux « !

La balle est désormais dans le camp de la Cour suprême, sans grand espoir cependant, car sa jurisprudence en la matière est limpide : oui aux candidats antisionistes et qui soutiennent le terrorisme, non à Michaël Ben-Ari d’Otzma Yehudit. La cour pourra d’ailleurs se reposer sur l’avis émis mardi par le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit qui appelait à repousser la requête en invalidation déposée par Itamar Ben-Gvir. Dans les mêmes termes avec lesquels il avait donné un avis négatif concernant la requête en annulation de la candidature de Hiba Yazbaq (Balad-Liste arabe), Mandelblit a estimé… »qu’il n’y a pas de faisceau de preuves suffisant pour justifier une invalidation d’Ibtisam »!!

Photo Avshalom Sassoni / Flash 90