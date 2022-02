Il y a deux mois et demi, la famille Meoded quitte son domicile à Brou’hin pour se rendre chez les grands-parents pour Shabbat. Sur la route ils entrent en collision avec une voiture palestinienne qui effectuait un demi-tour sur route sans aucune visibilité, sur une ligne continue. Le choc est d’une violence inouïe. Les deux enfants, Hallel (6 ans) et Tov Reï (3 ans) sont tués. Les parents, Yaniv et Odaya, sont grièvement blessés. La mère est enceinte de 7 mois, le bébé ne survivra pas.

Quelques semaines plus tard, le père de famille sort du coma et il apprend la terrible nouvelle de la perte de ses enfants. Avec une force et une foi admirables, il entame son travail de deuil et de rééducation. »Lorsque je suis arrivé à l’hôpital, les médecins ne me laissaient aucune chance. Grâce à D et aux prières du peuple d’Israël, je suis aujourd’hui sur mes pieds ».

Odaya, quant à elle, ne s’est toujours pas réveillée. Les médecins ne sont pas optimistes. Mais Yaniv refuse de se laisser abattre. »Nous allons reconstruire une maison joyeuse, au moins autant qu’avant ». S’il pleure chaque jour la disparition de ses enfants, il veut choisir la vie.

Persuadé que les prières et les actions du peuple d’Israël peuvent faire des miracles, il a décidé de lancer une campagne de dons pour la guérison totale de son épouse. Mais contrairement aux campagnes habituelles qui sollicitent les gens financièrement, celle de Yaniv veut récolter un maximum de »bonnes actions ».

Il appelle chaque Juif dans le monde à prendre sur lui, une mitsva, une bonne résolution qui fera pencher la balance pour que sa femme se réveille et se rétablisse.

»Depuis que nous avons lancé l’opération, les retours sont formidables et émouvants. De tous les secteurs de la population, je reçois des témoignages de jeunes, de moins jeunes, des écoles, qui ont décidé de faire un petit peu plus pour le bien, des petits actes, des petits gestes, qui amèneront la guérison d’Odaya ».

Intitulée »Faire le bien, tout simplement », la campagne a déjà mobilisé près de 890000 personnes, pour la guérison totale et rapide d’Odaya Ayelet Hasha’har bat Esther.

https://givechak.co.il/24884?ref=1B1O