La direction de Tkouma, l’administration chargée de la réhabilitation de la bordure de Gaza et le ministère de l’Alya et de l’Intégration ont annoncé offrir des bourses pouvant aller jusqu’à 300000 shekels sur trois ans pour les médecins olim qui décideront de s’installer en bordure de la Bande de Gaza. Cela concerne les localités situées jusqu’à 7 kilomètres de la frontière avec Gaza.

Le but de ce programme, limité dans le temps, est d’encourager les médecins olim, généralistes, gynécologues, pédiatres, psychiatres et sages-femmes à venir travailler dans les établissements médicaux publics dans cette région meurtrie par les attaques du Hamas le 7 octobre. Les autorités israéliennes cherchent également par ce biais à les aider à s’intégrer sur le marché du travail israélien et à apporter leur contribution au système de santé publique de la bordure de Gaza en particulier.

Les médecins olim qui travailleront au minimum à 60% pourront prétendre à une bourse de 100000 shekels par an pendant trois ans. La première année, la bourse sera versée en deux fois: au bout de 6 mois, puis au bout de 12 mois. Un médecin qui cesserait son activité sur place avant la fin des trois ans, ne pourra pas continuer à percevoir la bourse.

Conditions pour participer au programme:

Permis d’exercer en tant que médecin en Israël

Etre olé, citoyen de retour depuis moins de 6 ans

Ne pas avoir travaillé en tant que médecin dans les localités visées par le programme avant cette date

Etre accepté dans le système de santé publique pour exercer dans cette région

Emploi à 60% au minimum

Début du travail dans cette région: à partir du 17 juillet et jusqu’au 1er novembre 2024

Le ministre de l’Alya et de l’Intégration s’est félicité de ce programme: ”Le programe d’encouragement à l’alya des médecins dans cette partie du pays est une grande nouvelle pour la réhabilitation de la région. Pendant ces six derniers mois, nous avons tenu plusieurs salons pour les médecins, très réussis, à New York, à Paris et à Buenos Aires. Nous avons fondé un département dédié pour les médecins au ministère de l’Alya et de l’Intégration, nous voulons faire monter et intégrer beaucoup de médecins juifs dans le système de santé israélien. Depuis le début de la guerre, des dizaines de médecins sont venus prêter main forte animés par un sentiment d’appartenance et de solidarité. Nous voulons que ces médecins restent avec nous en Israël et nous oeuvrons dans ce sens”.