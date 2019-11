Finalement, on le sait bien, le plus important, c’est la santé. Le reste suit. C’est pour cette raison, que le sujet doit être traité avec le plus grand soin et qu’il ne faut pas négliger toutes les informations qui nous permettraient de préserver ce capital précieux.

Aussi, lorsque l’on fait son alya, en plus des questions classiques sur ce sujet, viennent s’ajouter d’autres problématiques, liées à l’approche israélienne.

Une mobilisation des acteurs de terrain

Heureusement, depuis quelques années, des acteurs ont émergé qui ont décidé d’apporter à leur échelle, des réponses adaptées aux olim de France. Citons, pour commencer, le site Santé Israël, lancé en 2015. Marie Avigad, sa directrice, nous en explique la raison d’être : »Son objectif est de permettre aux Francophones de s’orienter simplement dans le système de santé israélien. Sa vocation première est donc d’assister sur les questions médicales en réunissant de la manière la plus complète et la plus à jour possible et traduites en français toutes les informations nécessaires ». Sans surprise, ce site a vite rencontré un franc succès.

Mais cette nécessité de parler au public francophone s’est aussi imposée au sein du système de santé israélien.

Ainsi, Caroll Azoulay dirige depuis deux ans, le département francophone de la caisse maladie, Maccabi: » Au vu du nombre important de Francophones installés dans la capitale, la Maccabi a courageusement décidé d’ouvrir ce département afin de fluidifier sa communication avec ce public. Dans le cadre de mes fonctions je constate combien l’information sur la santé est primordiale mais aussi combien les Francophones sont peu informés » !

Marie et Caroll dressent donc un constat identique : les olim de France doivent avoir accès plus facilement à toutes sortes d’informations concernant leur santé, en Israël.

C’est là que Qualita entre dans la danse et plus exactement le centre d’exploitation des droits de la mairie de Jérusalem en coopération avec Qualita, dirigé par Ayala Blum. Parmi les actions de ce centre, on compte l’organisation de conférences d’informations. »C’est dans ce cadre », nous explique Ayala, »que nous nous sommes associés au projet d’Israël Santé et de la Maccabi. Le site de Marie Avigad apporte une telle valeur ajoutée dans le domaine, qu’il convenait de lui donner un écho. Par ailleurs, nous souhaitions travailler avec les koupot holim, afin de fournir aux olim toutes les données dont ils ont besoin pour s’orienter dans le système de santé ». Il était naturel pour Qualita, de s’investir dans cette soirée et de la recevoir dans ses locaux.

Ces trois acteurs de terrain se sont donc mobilisés pour organiser une soirée d’information, le 5 décembre.

Une soirée ouverte à tous

Cet événement sera ouvert aux membres de toutes les koupot holim. « Il sera adapté à tout le monde puisque l’on y évoquera les questions qui concernent les différents âges de la vie », résume Ayala. Grâce à l’heureuse initiative de la Maccabi, Koupat Holim, mairie, association, Bitouah Léoumi seront présents pour la première fois tous ensemble, avec notamment la participation de Marie Avigad, Caroll Azoulay, mais aussi du Dr Yves Bensoussan, médecin généraliste, spécialiste de Bitouah Leumi et bénévole à Qualita, au sein de Qualitime.

« Ensemble nous ferons le point sur le droit à la santé : bébé, enfants, jeunes, femmes enceinte, seniors, vous avez des droits et même de nombreux avantages mais peut-être ne les connaissez-vous pas suffisamment », conclut Caroll Azoulay.

Réunion d’information, le Jeu 05/12, 18h, Qualita, Rehov Harav Agan 10, Jérusalem