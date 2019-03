Le mouvement Aharay, présidé par Yoni Chetboun, au cœur du quartier où vivent les immigrés clandestins – “une bombe prête à exploser, nous ne pouvons plus fermer les yeux”*

La semaine dernière, les conseillers municipaux et les membres du mouvement Aharay, se sont rendus de nuit derrière le shouk, au cœur des habitations des immigrés clandestins soudanais et érythréens. Il s’agit en fait d’anciens ateliers de diamantaires, qui ont été reconvertis de manière illégale en appartement divisés pour des milliers de clandestins.

Sur le film de cette visite, qui a été mis en ligne sur les réseaux sociaux et vus par des milliers d’habitants, nous pouvons voir très distinctement des installations illégales et extrêmement dangereuses. Des appartements séparés chacun en 7 ou 8 unités par des fines cloisons, ainsi que des branchements pirates de câbles électriques et de tuyauteries.”Ou sont les services municipaux qui devraient contrôler les propriétaires qui louent ces appartements de manière illégale?” a demandé la conseillère municipale Liora Levy qui a participé à cette visite.Lorsqu’ils parlent avec l’un de ces clandestins, ils découvrent quelque chose d’inquiétant: les clandestins arrivent de Tel-Aviv et même de Kiriat Malahi, et choisissent de s’installer à Netanya, car, selon eux, il est plus facile de vivre à Netanya et il y a moins de contrôle. Il est également important de préciser que dans l’un des immeubles se trouve une église clandestine.L’ancien député Yoni Chetboun, président du mouvement Aharay et chef de l’opposition à la mairie de Netanya a ainsi résumé cette visite :” Il faut dire la vérité. La maire et les dirigeants de la ville ont fermé les yeux ces dernières années. Et de ce fait, ils ont permis à ce phénomène de prendre de l’ampleur.Je n’accepte pas ceux qui rejettent entièrement la responsabilité sur le gouvernement. Lors de notre visite nous avons vu de manière claire que s’il y avait un contrôle des propriétaires par les services municipaux en charge du logement, nous n’en serions pas arrivés là.

De plus, des patrouilles de police, nationale et municipale, auraient certainement crée un environnement hostile à ce phénomène. Un immigré soudanais ou érythréen aurait réfléchi à deux fois si Netanya était une ville où il fait bon vivre pour un clandestin.Le parti Aharay va mener ce combat pour augmenter les contrôles, au conseil municipal et directement face aux différents services municipaux concernés.”

Sergey Ashurov, spécialiste des services de sécurité, et Shalev Elgali, militant social des quartiers difficiles du nord de la ville, ont également participé à cette visite.

Il est important de préciser que récemment, le tribunal a ordonné d’insérer les enfants des immigrés illégaux dans les gan (maternelles) de la ville.

Mercredi dernier, lors du conseil municipal, Yoni Chetboun a proposé de mettre ce sujet à l’ordre du jour. Le débat est devenu houleux et le ton a haussé entre lui et la maire Myriam Fayerberg qui l’a interrompu et s’est adresse de manière très rude ” Ne dis pas ça, personne n’a fermé les yeux! Tu arrives et veux nous retourner le cerveau.” Puis a fini par le menacer “je vais finir par te trainer en justice pour ce que tu dis”.