Le mercredi 7 août, une bibliothèque à la mémoire de Jordan Bensemhoun,z »l sera inaugurée, à Tel Aviv.

C’est le 20 juillet 2014, en pleine opération Tsouk Eytan, que Jordan Bensemhoun tombe au combat. Il avait alors 22 ans. Il était ‘hayal boded, sans sa famille en Israël, et servait dans l’unité d’élite Egoz.

Jordan, cet élève particulier

Avant d’effectuer son service militaire, Jordan était élève à Ben Shemen. Là, il suivait les cours du Rav David Benezra, à l’initiative de la bibliothèque.

»J’ai eu la chance d’être le professeur de Jordan pendant 3 ans. Ben Shemen est un lycée laïc et j’y enseignais la Bible. Jordan était l’un de mes élèves les plus attirés par l’étude. Il était un bon élève, sérieux et très sioniste. Nous avions réussi à organiser des cours de Kodesh supplémentaires après les heures de classe et Jordan y participait toujours. Je distribuais chaque jeudi, un feuillet sur la paracha, »Les délices de la Paracha ». A la fin de l’année, Jordan est venu me voir parce qu’en raison des vacances, il lui manquait quatre feuillets pour avoir toutes les parachiot. Voilà quel était le rapport de Jordan à l’étude, aux livres ».

Pour le Rav David Benezra, la perte de cet élève si particulier a été un choc important. »Mon rêve est de faire écrire un sefer Torah à sa mémoire. Mais il faut réunir une somme très importante. Je me suis donc adressé à une association américaine qui, chaque année, offre un sefer Torah, à la mémoire d’un soldat. D’ici quelques années cela devrait être au tour de Jordan ».

Les livres pour perpétuer la mémoire de Jordan z »l

Pendant trois ans, après la disparition de Jordan, le Rav Benezra a donné cours une fois par semaine à Ashkelon, à sa mémoire. Puis il a décidé de perpétuer la mémoire de son élève par une bibliothèque. »De nos jours, les gens étudient dans les livres et non plus dans le sefer Torah. Donc permettre l’étude grâce au mérite de Jordan est très important ». Grâce à des dons en argent et en livres, une bibliothèque de plus de 200 livres a pu être constituée. Elle est située à Tel Aviv, dans la synagogue où le Rav Benezra enseigne tous les jours. « Les livres sont destinés à être utilisés sur place et disponibles à l’emprunt. Ce sont des livres de kodesh, avec un large choix. La grande majorité est en français, mais on trouve aussi des livres en hébreu ».

Les parents de Jordan, z »l, ont bien sûr été associés à ce projet. »Jordan aimait les livres, surtout ceux autour de la Torah et de l’histoire de notre peuple », nous raconte sa mère, Josiane, »Il en empruntait souvent au Rav Benezra et me les amenait à Lyon quand il venait. Il voulait que je les découvre aussi ».

La bibliothèque sera inaugurée le mercredi 7 août, lors d’une cérémonie particulière. Une belle manière de se souvenir, chaque jour, de Jordan, qui a toujours été animé par l’amour de son peuple et par la question de savoir ce qu’il pouvait lui apporter.

Inauguration, le Merc 07/08, Minha à 19h15, synagogue du 63 rue Bograshov, Tel Aviv

Pour tout renseignements: Rav David Benezra 058-4473076

Guitel Ben-Ishay