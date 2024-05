Tsahal a confirmé qu’un drone du Hezbollah avait touché une base sensible de l’armée de l’air près de Tibériade.

Hier (mercredi), le Hezbollah a lancé près de 60 roquettes sur le nord du pays et deux drones kamikazes: un a été intercepté, le second a touché le site du plus grand ballon d’observation de l’armée de l’air, Tal Shamayim. Le ballon était en bas pendant le tir.

En réaction, l’aviation israélienne a attaqué un site de fabrication de roquettes et de drones du Hezbollah au Liban.

Des attaques de Tsahal en profondeur sur le territoire libanais, notamment à Baalbek, ont été effectuées par Tsahal cette nuit.