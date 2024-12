Une bague ayant appartenu au chef terroriste du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a été vendue aux enchères en Iran pour la somme de 16000 dollars.

C’est la chaine de média iranienne Ofek qui est à l’origine de cette vente aux enchères ainsi qu’un membre du conseil de la Shoura iranienne. Ce dernier affirme avoir reçu cette bague de Nasrallah lui-même en février 2024. Il a annoncé que l’argent de la vente servirait à venir en aide aux habitants du Liban.

Le port de bagues est une coutume ancienne et importante dans l’islam chiite. Elles sont généralement portés à la main droite et sont considérées comme un symbole de leadership et d’influence. Des bagues similaires ont été portées par d’éminents dirigeants de l’axe pro-iranien, tels que l’ancien commandant de la Force Qods Qassem Soleimani, le président iranien Ibrahim Raïssi et le guide suprême Ali Khamenei. Ces bagues symbolisent, entre autres, les liens étroits entre les membres de l’axe iranien et les milices qu’il soutient.