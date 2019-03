Les représentantes démocrates au Congrès US, Ilhana Omar et Rashida Tlaib risquent de voir arriver du renfort en 2020 si Valérie Plame-Wilson obtient une place de sénatrice. Elle a annoncé sa candidature pour une place au Sénat au nom du Parti démocrate.

Valérie Plame-Wilson est un ancien officier de la CIA. Elle est connue pour ses déclarations franchement antisémites. En 2017, elle avait liké et partagé un article signé par un journaliste, Philip Giraldi, qui reprenait des thèmes de l’antisémitisme classique et accusait notamment les Juifs américains d’entraîner les Etats-Unis vers la guerre. Dans son article, il écrivait entre autres: « Quiconque touche au sujet de la relation israélo-américaine et aux Juifs américains court le risque de faire un ‘voyage rapide vers l’obscurité’, parce que les groupes juifs et les donateurs individuels à la poche profonde contrôlent non seulement les politiciens mais ils possèdent et dirigent les industries des médias et du divertissement ».

Et dans un article qu’elle avait elle-même écrit, elle insinuait que le Mossad avait été derrière les attentats du 11 septembre 2001.

L’avocat Alan Dershowitz affirme que ce ne sont pas là les seules manifestations d’antisémitisme chez cette femme qui en est coutumière.

Vidéo:

Photo Illustration