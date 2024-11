Le cabinet du Premier ministre Netanyahou a réagi à la décision de la CPI d’émettre contre lui et Yoav Gallant, un mandat d’arrêt international.

”La décision antisémite de la CPI est comparable à une affaire Dreyfus contemporaine et elle se terminera de la même manière. Israël rejette catégoriquement les actions et les accusations absurdes et mensogères contre lui devant la CPI qui est un corps politique biaisé et discriminatoire.

Il n’y a pas plus juste que la guerre qu’Israël mène à Gaza depuis le 7 octobre 2023, après que l’organisation terroriste du Hamas a lancé contre lui une attaque meurtrière et a perpétré le plus grand massacre contre le peuple juif depuis la Shoah.

La décision a été prise par un Procureur corrompu qui tente de sauver sa peau face aux graves accusations d’harcèlement sexuel dont il fait l’objet, et par des juges partiaux qui sont motivés par la haine antisémite d’Israël.

C’est la raison pour laquelle le Procureur a menti aux sénateurs américains quand il a assuré qu’il ne ferait rien contre Israël avant de s’y rendre et d’écouter ce qu’il avait à dire. C’est la raison pour laquelle il a annulé sa venue en Israël au mois de mai dernier, à la dernière minute, quelques jours après que les soupçons de harcèlement sexuel qui pèsent contre lui ont été dévoilés et c’est la raison pour laquelle il a annoncé son intention d’émettre des mandats d’arrêt internationaux contre le Premier ministre et l’ancien ministre de la Défense.

Aucune décision anti-israélienne n’empêchera l’Etat d’Israël de défendre ses citoyens.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou ne se laissera intimider par aucune pression et n’aura de cesse avant d’avoir atteint tous les objectifs de guerre fixés par Israël au début de la guerre”.

Le ministre de la Justice, Yariv Levin, a aussi réagi: ”La décision d’émettre un mandat d’arrêt est méprisable et antisémite. C’est une honte historique dont on se souviendra comme d’une des décisions les plus scandaleuses et hypocrites de toutes les institutions internationales. La CPI est devenu un outil au service des acteurs du terrorisme et de l’axe du mal, tout en piétinant les principes de liberté et de justice. Par sa décision, la Cour montre qu’elle est un ennemi de la vérité, de la justice et de la paix. Nous continuerons à nous battre avec force contre les terroristes, nos ennemis et ceux qui nous veulent du mal, nous ne renoncerons pas à notre droit à défendre les citoyens de l’Etat d’Israël partout où ils se trouvent. J’apporte mon soutien au Premier ministre Netanyahou et à l’ancien ministre de la Défense Gallant face à ces mandats d’arrêt honteux”.

De leur côté, le Hamas et le Hezbollah se sont félicités de la décision de la CPI…