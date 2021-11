Un tribunal militaire de Samarie a condamné ‘Houna Rouaiz Rashmawi pour collecte de fonds en faveur de l’organisation terroriste FPLP et une autre organisation appelée « Union des comités de santé », l’une des nombreuses organisations « civiles » liées au FPLP. La terroriste était en contact avec des Etats et des ONG internationales qui étaient trompées de manière méthodique en pensant aider des causes humanitaires.

Dans l’acte d’accusation, les juges soulignent que les organisations terroristes ont compris depuis longtemps qu’une couverture d’activités civiles et caritatives peuvent servir leur intérêts financiers, politiques et terroristes.

Après l’annonce de la mise en examen, le ministre de la Défense Benny Gantz a déclaré : « L’Etat d’Israël et le système sécuritaire respectent les droits de l’Homme et l’action des organisations de défense des droits de l’Homme qui jouent un rôle important dans une société démocratique. Mais les activités terroristes sous couvert de défense des droits de l’Homme constituent un double crime : elles alimentent le terrorisme et portent atteinte aux ONG qui défendent réellement les droits de l’Homme. Nous continuerons à agir contre le terrorisme partout et par tous les moyens et quelle que soit la forme qu’il revêt. »

