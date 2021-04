A l’initiative du programme « Massa » de l’Agence juive, des centaines de milliers de Juifs à travers le monde, du Maroc à la Nouvelle-Zélande en passant par l’Afrique du Sud, la Russie ou l’Australie – en tout dans une soixantaine de pays – ont pu également prendre part par zoom aux cérémonies de la Journée du Souvenir et entendre des récits de soldats tombés lors des guerres d’Israël ou de victimes du terrorisme arabe.

Lors de cette émission, les Juifs de diaspora ont également pu entendre des récits et voir des vidéos sur des soldats et civils qui étaient montés en Israël et qui furent tués au combat ou assassinés par des terroristes. Un accent particulier a été mis sur les soldats sans famille qui sont tombés dans la défense de l’Etat d’Israël.

Le programme était diffusé en anglais mais avec traduction en ivrit, en français et en russe.

Le directeur de l’Agence juive Itshak Herzog a déclaré : « Ce soir, nous marchons sur les pas des soldats sans famille qui ont donné leur vie pour que nous puissions vivre ici. Nous allons raconter leur histoire et verser une larmes avec leurs proches dont la vie ne sera plus jamais comme avant ».

Le directeur-général du programme « Massa », Ofer Guttman a quant à lui déclaré : « La cérémonie de la Journée du Souvenir pour les Juifs de diaspora que nous organisons chaque année permet aux participants au programme en Israël d’être des associés dans cet événement de grande envergure de la vie nationale et de se relier encore plus profondément aux racines du pays et du peuple. Chaque année, je me rends compte que cette cérémonie exerce une forte influence sur les participants qui n’oublieront pas ce qu’ils ont vécu durant ces journées. »

Photo Yossi Zeliger / Flash 90