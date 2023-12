Un nouveau rapport du groupe de surveillance UN Watch, basé à Genève, dénonce l’attitude de la Croix-Rouge internationale, lui reprochant ‘son approche extrêmement biaisée, sur ses réseaux sociaux, de la guerre entre le Hamas et Israël’.

Il indique par exemple que le 17 octobre dernier, le CICR (Comité international de la Croix Rouge) a répandu la fausse information communiquée par le Hamas qui prétendait qu’Israël avait attaqué et détruit l’hôpital Al-Ahli, en se disant ‘choqué et horrifié’ que ‘des centaines de personnes aient été tuées’, y compris ‘des patients tués dans leur lit d’hôpital’ et des médecins ‘perdant leurs vies en essayant d’en sauver d’autres’. « Rien de tout cela n’était vrai. En réalité, le parking de l’hôpital a été touché par une roquette du Jihad islamique. Le CICR n’a jamais rectifié ces informations mensongères ».

UN Watch précise que ‘sur les 187 tweets publiés par les principaux comptes Twitter de la Croix-Rouge (aujourd’hui X), y compris ceux de la présidente du CICR, Mirjana Spoljaric Egger, et du directeur général Robert Mardini, 77 % étaient destinés à critiquer Israël, expressément ou implicitement. Seuls 7% des tweets critiquaient le Hamas.

« La Croix-Rouge prétend être neutre mais ses déclarations publiques sont tout sauf neutres », a déclaré Hillel Neuer, directeur exécutif de UN Watch et avocat international spécialisé dans les droits de l’homme.

« Bien qu’il soit difficile de juger ce que la Croix-Rouge fait en coulisses dans son travail diplomatique, nous pouvons certainement évaluer ses déclarations publiques, et ce que nous avons constaté est alarmant. La plus grande organisation humanitaire du monde ne respecte pas ses principes fondamentaux de neutralité. Elle ne dénonce pas un groupe terroriste qui viole systématiquement les Conventions de Genève et les principes du droit international humanitaire », a encore estimé Hillel Neuer.

Il a ajouté : « Au lieu de cela, la Croix-Rouge et ses dirigeants ont promu à plusieurs reprises l’idée qu’Israël était responsable d’une guerre qui a en fait été lancée par le Hamas, avec son invasion et son massacre du 7 octobre, avec la conscience et l’intention de faire des victimes palestiniennes. En omettant systématiquement la responsabilité directe du Hamas pour les dommages causés aux civils et aux biens à Gaza, la Croix-Rouge promeut un récit qui blâme à tort Israël – une démocratie qui a fait des efforts, sans précédent dans aucune autre armée, et au-delà des exigences des lois de la guerre, pour sauver des vies civiles palestiniennes, y compris en les avertissant de quitter les zones ciblées ».

Dans sa conclusion, Hillel Neuer a estimé qu’en refusant de reconnaître les souffrances des Israéliens (11 000 roquettes et 300 000 déplacés), la Croix Rouge et ses dirigeants ‘encourageaient les tactiques cyniques du Hamas qui piétinait les lois de la guerre’.